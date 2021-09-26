李聰明是台灣心臟內科權威醫師，一直是南台灣各家醫院的活招牌，固定看診患者達2萬多人。（程炳璋攝）

固定看診患者達2萬多人的心臟內科醫師李聰明，近日離開台南市立安南醫院，在安南區台灣歷史博物館對面開業診所，30年臨床經驗累積發表超過110篇國際論文，超過萬人心臟支架手術，傲視全台，26日開業，吸引台南市長黃偉哲與台南市議長郭信良到場祝賀。

心肌梗塞令人聞之色變，台灣10大死因排行榜中，心血管疾病占第2名，急性心肌梗塞症狀對患者來說更有九死一生的威脅。李聰明以自己臨床經驗表示，台灣經驗常會出現過度診斷，將心臟瓣膜小問題，診斷為嚴重的狹心症，延誤正確治療時機。

李聰明是台灣舉足輕重的心臟病權威醫師，在台大醫院13年，奇美醫院10年，安南醫院8年半，累積30多年大醫院臨床資歷，曾是李登輝前總統的心臟醫療團隊成員，目前固定看診患者達數萬人，作過的心臟支架超過1萬人，患者遍及全台與離島，在歷任醫院中幾乎是活招牌，每一次他的職場異動，都牽動數萬死忠病患。

李聰明近年來專精於幹細胞在心肌梗塞病人的幫助，研究已獲得兩個專利權，他有感於患者在醫院作超音波、心電圖等檢查、看報告都要等很久，無法馬上診所、立即治療。自開診所後，在看診與各項檢查方面，對患者更簡便。他的診所開業兩周來，發現患者回診率相當高。診所並與高雄義大醫院合作，為患者作心導管與心臟支架各項手術。