鮮嫩可口的牛排擄獲不少老饕的心，不過要煎得恰到好處可不容易，國外一名經常在抖音分享有趣食譜的網紅露易絲（Tammy Louise），日前PO出一段影片，聲稱要揭露餐廳「不願意外流」的煎牛排祕訣，不過網友全被她使用的奶油用量給嚇壞了，紛紛吐槽「光用看的我就覺得動脈阻塞！」

根據《鏡報》報導，露易絲近日在抖音（TikTok）上傳一段影片，並表示這是餐廳不願意外流的煎牛排祕訣，畫面中可見，她先將一條奶油裹在牛排表面，接著將肉翻面後，再拿出第二條奶油裹上牛排背面，期間還強調一定要將奶油塗滿牛排各個角落，最後撒上墨西哥玉米捲餅（Taco）調味粉，就完成調味。

當牛排下鍋後，立刻融出一灘黃澄澄的奶油，露易絲再加入些許洋蔥，並在適當時機將牛排翻面，沒想到這時她又拿出第三條奶油覆蓋在牛排之上，奶油用量之大，就連負責掌鏡的攝影師也忍不住問說「這樣奶油會滲入牛排裡嗎？」露易絲則回應，「奶油會讓牛排變得更鮮嫩可口」，待牛排煎好後，她立刻迫不及待的品嚐，還對著鏡頭露出心滿意足的表情。

影片曝光後隨即吸引逾360萬人觀看，但有不少網友被奶油的用量給嚇壞了，紛紛留言吐槽「熱量破表了吧」、「光用看的我就覺得動脈阻塞」、「餐廳才不會浪費這麼多奶油」。

超巨量的奶油包裹在牛排表面，最後再撒上調味粉就可入鍋。（圖片翻攝自抖音/@tammylouiseee）