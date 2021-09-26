2021新竹縣文化季「秋意秋藝」，特別規畫4個系列活動，這兩天為親子打造的《童幻動物園》，有15個藝文團隊帶來37場次的表演，讓文化局廣場周邊不時傳來小朋友的歡笑聲，26日圓滿畫下句點，10月還有2場，向隅的大小朋友千萬不要錯過！

縣長楊文科表示，《童幻動物園》是由在地年輕藝術家陳弘洋所策劃，以動物為主題，結合戲劇、音樂、藝術市集、獨立書店等，將文化局變身一座充滿童趣的動物園，親子們席地而坐欣賞各種創意的表演，也是一種很難得的體驗。

在文化局廣場周邊的廊道空，有在地傑出的演藝團隊玉米雞劇團，以結合魔術、即興互動、肢體喜劇、雙語演出親子劇，還有等阮劇團、人型島嶼行動雕像默劇、行動書車、三手微市集等，為觀眾帶來充滿驚喜的夏日童幻之旅。

同時，還有鄧雨賢親子音樂會「彼個所在」，由巴雀藝術帶來鄧雨賢經典作品演奏，讓親子一同在大樹下傾聽台灣的旋律《望春風》。

文化局長李安妤表示，這個周末沒參與新竹縣文化季「秋意˙秋藝」的民眾，千萬要把握接下來2場系列活動。

10月2日在芎林國小的「夏夜‧三線情」鄧雨賢紀念音樂會，將由知名歌手黃妃、謝銘祐、客家樂團、巴雀藝術與揚音樂集，帶領芎林國小及北埔國小的學生們，演出百人傳唱經典獻聲。

10月23日的「水圳‧共下來寮」新竹縣客家藝術節，在竹北市文興路與莊敬南路口的東興圳公26、公27上場，結合水圳地景，將帶來客家八音大匯演、戲在角落、客家傳統表演藝術踩街體驗、文創市集及水圳走讀等，歡迎親子大手牽小手來共樂！