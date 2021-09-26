同行之間有必要這樣嗎

影片顯示一名ubereats外送員在84秒內連續拿走兩輛機車上的2樣裝備 。（截自YouTube影片）

外送員竟然偷拿同行裝備！有網友分享一段監視器畫面，一名ubereats外送員，趁路旁同樣是「吳伯毅」的車主不在，竟從相鄰2輛機車上連續摸走兩項裝備，讓分享影片的網友忍不住質疑：「同行之間有必要這樣嗎？」，眾多網友看完也傻眼諷刺：是在高裝檢嗎？

《爆料公社》分享一段1分鐘24秒影片，只見一名ubereats外送員發現路邊有同行的車輛，就立馬停了下來，然後四周看了看，打開別人的大箱，拿走了6孔杯架，接著他發現隔隔壁台也是同行的機車上還有一個黑色小包，又順手摸走。

影片被轉貼到《●【爆料公社二社】●》，網友諷刺表示：「Uber現在是跟當兵一樣嗎？高裝檢～缺的幹別人的～！」、「肯定是吃雞高手，裝備都撿來的~」、「看這動作沒有太多遲疑，應該偷過不少了」、「這樣偷習慣，應該也會偷吃客人餐點」、「呵呵呵呵！看完之後腦海中浮現一個廣告內容！開局只有一臺車，裝備全靠揀~」、「該不會連臉上的口罩都是別人掛在機車上幹來的吧」、「竊盜偷竊是屬於公訴罪，失主請報警提告。」、「廢賊直接幹小偷就好，還做什麼外送員？影片直接送交警察局！」。

所謂「高裝檢」全名是「高級裝備檢查」，軍事用語，國軍都會定期做高級裝備檢查，受檢單位要把所有設備排列整齊，供裝檢官查驗。不少當過兵的網友把「高裝檢」視為當兵時最大惡夢，若有缺裝備不是偷別單位裝備，就是自掏腰包補齊。