港星張柏芝當年以一張盛世美顏踏入演藝圈，她18歲時接拍檸檬茶廣告，火速打開知名度，張柏芝並接連演電影《喜劇之王》、《星願》、《最強囍事》等代表作，張柏芝出道至今23年，始終維持美貌和絕佳狀態，而她近日就被網友直擊現身超市，張柏芝隨興穿著小背心、破褲就上街，41歲真實狀態美翻。

張柏芝身穿黑色無袖小背心、牛仔破洞牛仔褲現身超市，女神隨興地腳踩涼鞋、頭綁馬尾，雖然張柏芝臉上戴口罩，但仍擋不住她一雙迷人電眼，張柏芝發現有民眾拍攝時，還大方揮手打招呼，而當她聽到稱讚「好漂亮」時，張柏芝則謙虛地雙手合十致意。

野生張柏芝逛超市。（圖／取材自新浪娛樂）

野生張柏芝自帶濃濃星味，穿搭隨興又有型，尤其在路人鏡頭下的張柏芝，顏值和身材相當亮眼，網友看了也紛紛留言：「太美了，隨便一穿都好看」、「顏值真的很爆表啊，很有實力」、「柏芝姐的狀態看上去好好啊，真的好漂亮捏」、「這個顏值好厲害」。

其實，張柏芝不只一次被民眾捕獲，她日前則被網友直擊現身喝下午茶，張柏芝當時隨興穿襯衫、放下長髮，沒有女神包袱的她，大方零偽裝坐在靠窗邊的位子，儘管網友拍的照片畫質差、畫面模糊，但仍不減張柏芝的盛世美顏，野生張柏芝神情充滿喜悅、狀態極好，一點都看不出是41歲的三寶媽咪，天生麗質讓人羨慕。