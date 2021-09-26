中央流行疫情指揮中心今(26)日表示，斯洛伐克政府為協助各國對抗疫情，共同維護全球衛生安全，繼7月16日宣布捐贈我國1萬劑疫苗後，又將捐贈數量提高至16萬劑AstraZeneca(AZ)疫苗，經斯國衛生部與我國斯洛伐克代表處之通力合作安排，已於9月26日上午順利運抵桃園國際機場，並在完成通關程序後，直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業。本批疫苗效期至110年10月31日及11月30日，將由指揮中心統籌規劃運用，提供國人接種。

指揮中心說明，全球面對疫情肆虐，國際社會竭盡一切努力，透過相互援助遏止疫情蔓延，斯洛伐克為感謝我國去年捐贈70萬片口罩之情誼，此時伸出援手提供並加碼捐贈這批COVID-19疫苗，讓我國感受到國際間正向循環的良善力量，此批疫苗將有助我國提升疫苗覆蓋率，指揮中心謹向斯洛伐克政府與人民致上誠摯謝意。