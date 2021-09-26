台中1名水果批發商人私下喜歡玩「換妻遊戲」，前年5月他在網路上與1名呂姓男子約好換伴侶，開房過程他一時興奮未戴保險套射精，之後竟屢遭呂男敲竹槓；呂男先是索討8萬8成功，接著再要5萬搬家費，遭到該商人拒絕並提告詐欺，他之後還嗆聲「帶老婆去換妻！給別人女生內射還告人」，遭法院判刑8個月，得易科罰金。

判決書指出，該水果批發商平時喜歡玩換妻遊戲，前年5月在網路上與1名呂姓男子約好到雲林某汽車旅館交換伴侶，過程中他未戴保險套，又見對方女子身材曼妙，忍不住射精在對方體內，事後道歉並給對方1400元買避孕藥；但沒想到呂男得知後趁機敲槓，向他說女子可能懷孕，因此要索討8萬8000元並說會用做公益。

該批發商男子匯出錢後，又遭呂男以女子擔心事情遭家人發現需搬家，再次索討搬家費5萬元，男子這次斷然拒絕，並對呂男與女子提告詐欺，他之後還收到呂男威脅訊息要將他的資訊公開，呂男甚至傳訊息給男子朋友說「準備去貼單，讓他們鄰居知道、給人家內射」、「你轉告他，叫他撤告，帶老婆去換妻！給別人女生內射還告人」。

該批發商男子認為從頭到尾都是對呂男與女子2人設圈套詐騙，不過檢方調查時認為全案應由呂男所主導，其女性友人並無取到錢，也有可能會因此懷孕，判女性友人不起訴，而呂男在法庭上坦承犯行，法官依詐欺取財、恐嚇取財未遂、強制未遂罪，判呂男應執行8月徒刑，得易科罰金。