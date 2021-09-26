遠傳電信24日舉辦實體活動開賣蘋果iPhone 13系列新機，首賣日銷售量為去年iPhone 12首賣日近2倍，寫下自2014年發表的iPhone 6系列及2015年發表的iPhone 6s系列後，6年來最佳的iPhone首賣日成績，看好將帶動5G換機潮。

至於中華電信統計iPhone 13全機型首賣日銷售，以申辦月繳1399元5G資費占最大宗，前4名最搶手機型分別為iPhone 13 Pro Max 256G天峰藍色、iPhone 13 Pro 256G天峰藍色、iPhone 13 Pro 256G石墨色、iPhone 13 128G粉紅色，顯示蘋果今年推出的新色天峰藍和粉紅色受青睞。

根據遠傳銷售數據指出，目前銷售最好的iPhone 13手機前2名分別為iPhone 13 Pro Max 256G與iPhone 13 Pro 256GB，顯示用戶對手機儲存容量的需求明顯提升；iPhone新色「天峰藍」最受果粉們追捧，但金色與石墨色也都有死忠支持者。

遠傳表示，各門市持續服務今年換購新機的果粉，在各機型供貨量充足的情況下，樂觀預期新機銷售數字將再成長。

2014年開賣的iPhone 6系列首次放大螢幕，在全球熱銷，台灣也同步掀起4G換機潮。遠傳觀察目前iPhone 13銷售情形，的確有帶動5G換機潮之勢。根據遠傳統計，此次申辦iPhone 13的用戶中，多數用戶選擇申辦月繳1399元以上資費，預期將帶動平均每戶貢獻金額（ARPU）成長。

遠傳分析，在市場對資費內容設計接受度高等各項條件到位的情況下，消費者的購機決策較以往果決不少。今年iPhone 13系列手機同日開賣4款新機，也讓消費者少了等待、觀望的時間，且iPhone 13訂價策略得宜，入門機型價格打中甜蜜點，成為不少4G消費者升級5G服務的重要推手。（編輯：林淑媛）1100926