女星吳姍儒（Sandy）今（26日）除了被爆預定明年1月結婚，又傳出對演藝圈工作倦怠，眼看吳宗憲有意移居上海從商，打算跟隨父親腳步減少圈內工作量，因此加速籌備婚事的進度。

根據《三立新聞網》報導，吳姍儒先前就傳不太眷戀演藝圈，因吳宗憲被爆計劃11月移居上海做生意，萌生與爸爸共進退的念頭，因此加速婚事，被《CTWANT》指出明年1月29日除夕前兩天結婚。

事實上，吳姍儒入行前是英文老師，誤打誤撞進入演藝圈，首次試鏡還被製作單位勸說要減肥、不是以外表取勝，一度喪失自信心，但她擁有流利口條和穩重台風，主持第一年就和吳宗憲以《小明星大跟班》勇奪綜藝節目主持人獎，成為史上最年輕金鐘綜藝主持人，2019年再跟黃子佼以《一呼百應》榮獲益智及實境節目主持人獎，隔年又出書《我的存在本來就值得青睞》再得暢銷作家身份，出道8年交出漂亮的成績單，但她志不在演藝圈，曾在《Tatler Taiwan》表示作家才是真正夢想，最想挑戰藝術家領域。

吳姍儒年紀輕輕就在主持領域得到金鐘獎肯定，但她對演藝圈沒抱很大的野心。（圖／中時資料照）

吳姍儒稍早之前已表態欲售出300坪無聊咖啡廳，將心力轉往電商生意，吳宗憲8月證實此事，雖然感到可惜，但尊重女兒意願，預估明年賣掉，得知Sandy透露咖啡廳市值增值3-5億，還開玩笑說女兒會不會獨吞4億多，只留給他當初買下的本金8600萬。如今吳姍儒傳出有意淡出演藝圈，收掉咖啡廳被外界揣測是安排退路之一。