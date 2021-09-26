朱立倫8萬票當選黨主席！ 第二站前進新竹謝票

國民黨主席選舉昨（25）日結果出爐，朱立倫以8萬5164票、45.78%得票率當選。今日他展開謝票之旅，第二站到新竹，他也發出召集令，要把遺失的1、20萬名黨員找回來，並讓更多人認同國民黨、加入國民黨。

朱立倫感謝大家的力挺與支持，大家都是一家人，每位站出來投票的同志都是最愛中國國民黨，選黨主席是選一位隊長，也是選一位總教練，是黨員對黨的期許、對黨的熱愛，投完票大家都還是一個球隊的，都還是一家人，所以昨天也打電話給其他三位候選人，並感謝黨內每一位同志，未來每一位同志都是團隊的一份子，扮演不同角色，讓國民黨更好、更強、更大、更能獲得民眾的認同。

朱立倫喊話，目標是要贏選舉，包括罷免、公投都要贏，要有戰鬥的精神，才有必勝的決心與目標，而民進黨不要再想見縫插針，我們一切的目標就是對抗民進黨、戰勝民進黨。

目前國民黨員有37萬人，朱立倫認為，這數字是不對的，很多黨員失聯、沒有繳黨費，至少1、20萬人，應該把他們找回來，也讓更多泛藍的支持者加入國民黨，讓國民黨員結構越來越大、越來越多，越來越符合社會結構，國民黨就會越來越強，雖然還沒上任，但第一天就要給大家召集令：把黨員找回來。

至於台灣基進台中立委陳柏惟罷免案，朱立倫提醒，國民黨以後要記住一件事，沒有分台中、台北哪裡，就是我們共同決心，一起幫忙拉票，讓民眾的聲音、民眾的怒吼站出來。另外，年底的四大公投案，就是「倒閣公投」、就是全民不信任公投，通通同意，讓四個公投案通過，讓蘇貞昌內閣下台，這才是目標，而明年選舉更是要全黨團結才會勝選、2024才有希望。

朱立倫也談及兩岸關係的重要性，並提到今日上午已收到中共總書記習近平賀電，也已回電，這就是溝通、交流，不管是農民、留學生或台商碰到問題，都有溝通管道，幫民眾解決問題才是重點，而非政治議題。

在國際上，朱立倫表示，因要獲得國際重新對國民黨的認同及尊重，因此才會說要去美國設代表處，讓國際人士重新認識國民黨，並在國際重新受到尊重、在兩岸扮演重要角色；在國內，每一位縣市首長、民意代表都能表現非常好，中國國民黨這個金字招牌才能重新擦亮。