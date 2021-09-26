2021彰化縣縣長盃全國健美健身錦標賽吸引245位參賽者熱情參與。（中華民國健美健身協會提供）

2021彰化縣縣長盃全國健美健身錦標賽因新冠肺炎疫情延到26日於洛津國小舉辦，當地儘管已有10年沒舉辦健美健身賽事，在縣長王惠美、縣議員黃俊源大力推廣下，這次縣長盃錦標賽吸引245位選手參加，展現健美健身運動越來越高的人氣。

本屆彰化縣長盃全國健美健身錦標賽在新冠疫情期間順利舉行，替台灣健美健身賽事揭開序幕，緊接著還有總統盃、台北市長盃、苗栗縣長盃、雲林媽祖盃等賽事，每個周末都有行程，有興趣的參賽者可洽詢中華民國健美健身協會臉書官網了解相關事項。

國內原本1年只有4場健美健身賽事，在中華民國健美健身協會理事長許安進要求下，各縣市地方委員會整合起來重新出發，開辦教練、裁判講習，並在各縣市主委的努力下增加到1年12場賽事，規模從燈光音響、場地規格到裁判素質都提升不少，接下來協會目標將向長官爭取健美健身項目進入全大運，讓更多年輕大專院校選手能代表學校站上學生時期的最高殿堂，並在全大運上追求自己的夢想。

以往刻板印象舊觀念是練健美健身都很大隻，但其實IFBB國際總會對於各項目規則都不同，就是要讓更多人能夠針對不同體型來參賽，不論選手還是有興趣的朋友都可以來參加教練、裁判講習。