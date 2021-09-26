【愛傳媒特約記者吳思賢報導】一篇〈驚！在學校講方言要掛狗牌的真相〉的報導，引發網友熱議，有網友質疑這明明是國民黨做的，為什麼要推給日本人？

該報導指出，日本20世紀初期在沖繩（原先是琉球王國）推行日語使用「方言札」，學生如果講方言，就要掛著「不說方言」的牌子，被處罰的學生抓出另一個講方言的學生，才能移交「方言札」。報導也引述一名1935年出生的江阿嬤說，日治時期在學校講台語，被掛上「我不說方言」的牌子。

報導也提到，講方言掛「狗牌」做法，一直延續到民國政府遷臺，許多四、五十歲以上的台灣民眾，都印象深刻。直到現在，有些人仍因此痛罵國民黨。

這是假新聞嗎？到底日治時期有沒有在學校講台語會被處罰的事情？日治時期真的就有掛狗牌嗎？江阿嬤說的是真的嗎？會不會是捏造？或是老人家記錯了？

台語作詞家，寫下〈白牡丹〉、〈青春嶺〉、〈心酸酸〉、〈安平追想曲〉、〈青春悲喜曲〉、〈南都夜曲〉等知名台語歌曲的陳達儒，也曾經提到就讀公學校時，如果以台語交談而被日本老師發現的話，「輕者痛斥一番，重者便是以巴掌擊面懲罰」。

陳達儒原名陳發生，1917年出生於台北艋舺祖師廟附近，1989年榮獲第一屆金曲獎特別貢，對其貢獻給予最高肯定；1992年病逝於馬偕醫院，享壽76歲。

不過陳達儒只提到講台語會被懲罰，卻沒提到「狗牌」。在陳水扁當總統時期，2004年出版的《台灣小學世紀風華：第一本臺灣孩子的百年校園紀事》一書，在第129頁有一小段文字清楚記載，日治時期到了戰爭階段，『小學生在校園中說母語，也同樣會被掛上「我不說方言」、「我愛說國語」的狗牌處罰。』

幫《台灣小學世紀風華：第一本臺灣孩子的百年校園紀事》這本書寫推薦序的人，包括了民進黨前立委盧修一的夫人、當時擔任文建會主委的陳郁秀（現為公共電視董事長），以及曾經擔任台灣教授協會會長、台灣歷史學會會長、還有台灣社社長的張炎憲教授。在書的封面上還可以看到兩位名人被列為「世紀推薦」。

當然，就算有「掛狗牌」這種情況，也可能只是少數情況，不表示日治時期所有的學校或老師都曾經實施「掛狗牌」的處罰。到底當年普遍的程度如何，值得繼續追蹤報導。