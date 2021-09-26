澳洲總理敦促各州準備好在疫苗覆蓋率達標後恢復開放之際，維多利亞州今天通報新增779起COVID-19病例，比前一天的紀錄新高略低，另有2人病故。

路透社報導，官員正在努力遏制今年中旬爆發的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Delta變異株疫情，維州昨天新增847起病例後，今天的779起新增病例仍為該州歷來第2高。

澳洲人口最多的維州和新南威爾斯州一直在努力遏制具高度傳染力的Delta疫情，同時將疫苗接種率提高到80%的人口，也就是允許官員放寬嚴格防疫封鎖措施的門檻。

澳洲3/4民眾已接種第1劑疫苗，僅半數已完整接種2劑疫苗。

根據政府今天公布的數據，新州今天通報9人染疫不治，新增本土病例連3日下降來到961起，為近一週來最低，升高病例可能已達顛峰的希望；由於接種率攀升，外界原本以為新增病例會於9月中達到高峰。

新州州長貝雷吉克利安（Gladys Berejiklian）表示：「雖然我們對於所看見的下降趨勢感到振奮，但面對Delta變異株，你不能自滿。」

新州16歲以上的第1劑疫苗接種率已來到85.2%，59.1%人口已接種第2劑疫苗。

澳洲在Delta變異株疫情方面迄今累計約1230人不治，其中新州記錄288人病故，占全國近1/4。（譯者：李佩珊/核稿：劉淑琴）1100926