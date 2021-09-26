【愛傳媒簡秀枝專欄】國內藝術稅法改革已上路，分離課稅、免繳納稅款保證金辦法草案，文化部也公告；這段疫情期間，因未能與業者充分溝通，瞭解業者業務困難與需求。透過專家討論後建議，「既然新法是為了要獎助及促進文化藝術產業的發展，則理應提供比現行法規更便捷或更友善業者的辦法及規定。

如將免繳納稅款保證金辦法草案，拿來跟現行的［進口貨物先放後稅實施辦法］相較，可發現：現行就貨品「先放後稅」規定，似乎還比「藝術展品」能有更多靈活的擔保方式及運作空間！

目前公告的施行細則規定，對藝術產業實質運作，幫助有限。因此，專家建議，文化部應該比照進口貨物「先放後稅」精神，納入授信機構資源，才能把餅做大，讓台灣藝術產業規模提升，增加國際競爭力。

文化部次長蕭宗煌9月23日主持「文化藝術獎助及促進條例」第29條《分離課稅》，暨第30條《進口免繳納稅款保證金》辦法草案預告說明會，邀集賢達，包括台灣藝術相關協（學）會、拍賣公司、畫廊、策展運輸物流公司，以及私人美術館代表與會，陣仗浩大，展現高度誠意與決心。

無獨有偶，執國內藝術物流牛耳的翔輝運通董事總經理黃澤民，也於昨天中午起，在內湖公司內，舉行午餐座談會，以及遠端連線，希望補文化部專業覆蓋面的不足。

出席該午餐會的專家學者包括執業律師葉茂林、關稅物流顧問曲昌其教授、航管博士趙時樑、吳佳晉會計師、自貿區業者邱明仁等。由於文化部的草案預告說明會，比較忽視財政部賦稅署及關稅署的意見，而該案的執行成效，與該二署息息有關，至為重要。

為此，黃澤民期待透過行業內專家學者的實務經驗，腦力激盪，之後再與文化部版本作對照，力拼行政院和立法院的再修正機會。外傳行政院將成立「打造台灣成為亞洲拍賣中心」的推動委員會，立法院蘇巧慧、吳思瑤等立委，被點名都在加緊徵集意見與佈署中。

為了改善國內藝術品交易環境，便利交易稅制及進口流程，以推廣藝術交流與活絡藝術交易市場，文化部於文化藝術獎助及促進條例中，增訂第29條個人藝術品交易得採分離課稅，第30條藝術品進口第三方書面保證得免繳納稅款保證金兩大政策，該條例，已於今（2021）年5月19日公布。至於上述兩條文的子法草案，文化部也於8月18日及8月30日開始預告，預告天數為60天。文化部將於預告完成後，會銜財政部發布施行。

23日下午蕭宗煌在文化部召開的會議，主要係說明子法訂定內容，並透過該說明會，進一步了解各界意見與實務建議，以作為後續草案修正發布的參考。

藝科智庫執行長石隆盛，親自出席說明會，他指出，《文化藝術獎助及促進條例》第29條、第30條是為了提升國內藝術產業的國際競爭力、擴大產業規模、增加就業機會、進而提高稅收等所訂定的法案，為符合立法宗旨、實現立法效益，應採財政部所宣示的「輕稅簡政」原則，讓守法的文化藝術事業和個人，都能有更彈性、更方便的稅務申報程序。 不應該將施行辦法複雜化、嚴苛化，反將削減立法美意和效益。

首先，關於《文化藝術事業辦理展覽或拍賣申請核准個人文物或藝術品交易所得，採分離課稅辦法草案》中的第四條，規定文化藝術事業應於展覽或拍賣活動開始一個月前，檢具文件資料向文化部提出申請。由於該辦法草案第五條以降，即明定申報的各項細節與罰則，石隆盛認為，該條例再要求每項展覽或拍賣活動，必須於開始前一個月申請，不僅沒必要，也違反「輕稅簡政」的原則，徒增主管機關和文化藝術事業的行政負擔，因此強烈建議該條例增列文化藝術事業的資格審，如果是常態性辦理展覽或拍賣，且無違法情事，並獲核准通過者，得免除其辦理展覽或拍賣活動必須再事先申請要求，這也是回應《文化藝術獎助及促進條例》 第二十九條立法旨意、和實現立法效益。

另外，法規訂定應鼓勵「守法」、嚴懲「違法」，而非無差別防弊條款，形同處罰「守法」的事業和個人。

關於《參展或拍賣之文物、藝術品、標本進口免繳納稅款保證金辦法草案》中的第六條，經認可具有提供書面保證資格者，可擔保總計金額上限，為其資本額之50%，但無資本額者，得以其財產總額之50%為可擔保總計金額上限。

石隆盛以藝博會、拍賣和大型特展為例，重要文物藝術品，隨便幾件合計價值，便可輕易超過台幣10億元，擔保金額即超過新台幣5千萬元。如果依該條例規定提供書面保證資格者的資本額，也就必須超過新台幣1億元。

細數國內藝術產業資本額超過1億元者，可說寥寥無幾，這個規定，對台灣引進重要文物藝術品的展覽與拍賣活動，不但不利，甚至因為符合者不足，會讓台灣市場萎縮幅度加劇。

石隆盛引用《自由貿易港區設置管理條例》第25條第4款，作為比較例證，該條款明文指出，自由港區事業免稅的貨物，輸往課稅區展覽者，準用前三項規定辦理。即得免提供稅款擔保（無資本額限制）。

只要自核准後6個月內復運回自由港區，並辦理結案手續即可；屆期未運回自由港區者，則向海關申報補繳稅費。兩相對照，自貿條例，直白簡便，業者不必為資本額不大，或財產無多而自綁手腳。

因此石隆盛向文化部提出兩項要求：

一、取消《參展或拍賣之文物、藝術品、標本進口免繳納稅款保證金辦法》，改比照自由港條例訂定《自由貿易港區貨物通關管理辦法》的模式，制定《參展或拍賣之文物、藝術品、標本通關管理辦法》，由關務署協助回應《文化藝術獎助及促進條例》第30條進口免繳納稅款保證金的立法旨意與美意。

二、如果財政部不同意訂定《參展或拍賣之文物、藝術品、標本通關管理辦法》，那麼至少《參展或拍賣之文物、藝術品、標本進口免繳納稅款保證金辦法草案》第六條，取消資本額限制，另訂定罰則條款懲處違規的業者，而不是對守法業者施加限制。

黃澤民在彙整專業學者的意見，也提出建議包括：

一、有限度開放特定資格廠商及放寬額度與付稅率：例如關稅署核可之優質企業（AEO）得放寬額度2至5倍，並且針對文化部審核通過之展覽物品，進口稅費保證金，比照修正草案之付稅率（貨值1.2%）以符比例實際原則。

二、外國業者或代理海外藝術家之台灣業者，可透過拍賣公司、畫廊、交易商或進出口代理人於進口至台灣或銷售當年度申報代繳稅額，兼具隱私保障且便利交易意願。

23日出席翔輝午餐會的多位專家學者認為，《文化藝術獎助及促進條例》美其名是獎勵與促進，但只要仔細推敲，如果業者不走文獎條例，改採進口貨物稅法，方便許多，其中「先放後稅」更容易彰顯效能。

依據進口貨物稅法實施辦法中，納稅義務人依該法第十八條規定應繳的關稅及保證金，經海關核准提供擔保，替代現金、保證金的繳納，先行驗放其進口貨物。其他由海關依法應徵、代徵或收取的各項稅費、款項、滯納金及滯報費等，得由進口人申請海關核准，比照該辦法規定辦理。

而且，該稅法第4條所稱的擔保，範圍遍及現金、政府發行之公債券、銀行定期存單、信用合作社定期存單、信託投資公司一年以上普通信託憑證、授信機構的保證。還有其他經財政部核准，易於變價及保管，且無產權糾紛的財產。

前項第二款至第五款及第七款的擔保，可以依法設定抵押權或質權於海關。意思就是說，以金融機構作後盾，規模能量完全與文化奬助法例的格局，不可同日而語。台灣如果要與國際兢争，借力使力，鬆綁法規是必要作法。

葉茂林博士等專家更表示，藝術業界資本額普遍不高，以台北當代藝術博覽會的香港商在台分公司，登記資本額50萬元，國際佳士得拍賣公司台灣分公司500萬元，帝圖拍賣公司實收資本額1.786億元，足見法條的規定，完全不符合產業樣態，這是非常嚴重的事，一旦無法借助金融授信機構，市場必然萎縮，頂級藝術交易標的物，必須流到國外，台灣的在地拍賣公司徵件受挫，國內實力收藏家又持續到國外進行交易，「肥水進不了台灣田」的困境，一再重演，台灣的藝術產業復甦，國際兢爭力的再造，遙遙無期。

與會專家建議文化部在訂定該法條，需站在國際市場高度，並了解大收藏家的眼界，讓重要的藝術交易，留在台灣增加台灣市場交易金額。

另外對於金流的問題，專家也不敢樂觀看待，雖然根據國際洗錢防治系統，已經深化到所有的金融機構，藝術品又被認為是不法之徒慣用的洗錢工具之一，因此很難吸引國際大錢，或者國人滯留境外的資金回流，藏富在海外，讓台灣藝術產業難以掙脫邊緣化的困境。

行政院「打造台灣成為亞洲拍賣中心」已經箭在弦上，策展人胡永芬對於文化部沒有回應行政院這項期許，深表遺憾。藝術品拍賣現況，從一年春秋兩拍，到一年四拍，胡永芬說，這樣的頻率與競爭業態，要求拍賣公司必須在舉行拍賣會的一個月前，提出拍品申請，是不切實的要求，希望文化部加快串連藝術拍賣供應鏈，以加速創建更優質的藝術商業生態圈。

作者為典藏雜誌社社長

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