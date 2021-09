【愛傳媒朱亞君專欄】誰說中年婦女的情緒不穩定?我們一直在發飆的臨界點上穩定。家是甚麼?愛的港灣,生氣的舞台。你不生氣,我不生氣,哪還怎麼凸顯出開心呢?

開學了,硬核媽媽們,你們凸顯了幾回開心?呵呵呵,別謙讓。我同事在小孩開學的第二天,就去買了三箱的桂格養氣人蔘。

全公司投以敬畏之心,在購買新制服課本、作業、小考、作PPT、參加親子活動、與老師線上家長會、報名安親補習班、掛號牙醫眼科打疫苗、育兒社交圈......我說爸爸們媽媽們,誰先扛起來誰先輸,輸了就認,牙一咬雞精喝下去,追求家庭KPI考核要緊。

這不是人上人,誰是人上人?畢竟是格十三《了不起的中年婦女》、《了不起的硬核媽媽》的責任編輯。

都說看格十三的文章,就是療癒。你看她怎麼寫硬核老母的堅忍不拔。大家都以為孩子邁進學校的那一步,將是人生的轉折點,錯,邁進家長群組的那一步才是。

每天群組裡三百多句「謝謝」「不客氣」以及「我們都是溫暖的一家人」, 構成了最偉大的人間真善美。

不僅如此,家長群組還是人類進步的階梯,你覺得自己孤陋寡聞嗎?你害怕落後時代嗎?你想了解中醫西醫嗎?你想治好恐慌症嗎?你怕錯過優惠折扣嗎?想找到投資方向嗎?修陽台缺防水塗料嗎?想聽八卦嗎⋯⋯OK,忍得了三百多句謝謝不客氣,忍得了相互做作擺高尚,這些統統都給你。

不過中年婦女不說「忍」,說忍就low了。時刻在家長群保持戰鬥力,在低欲望的佛系婚姻裡守身如玉,頭一甩,嘴角浮出一連串深邃而參不透的微笑⋯⋯

背後的一地雞毛都是虛無,表現在別人面前的永遠是 I am fine thanks and you? 中年婦女硬核媽媽活成了大哥的大哥,你好意思對好兄弟動手嗎?

誰說中年婦女情緒不穩定,我們一直在發飆的臨界點上堅固的穩定。

作者為寶瓶文化社長兼總編輯

