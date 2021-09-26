【愛傳媒特約記者賴御文報導】在學校講方言要掛上「我不說方言」、「我要說國語」的狗牌，這種處罰到底是誰的發明？

日本大師級作家山崎豐子在作品《命運之人》裡面指出，日本為了在沖繩（原先是琉球王國）推行日語，從20世紀初期開始使用「方言札」，學生如果講了方言（原本琉球的語言），就要掛著處罰的牌子，被處罰的學生要抓出另一個講方言的學生，處罰的牌子才能換人戴。

這種看起來很熟悉的處罰，在台灣也有，早在日治時期就有這種處罰，總督府推行皇民化運動，昭和12年、西元1937年之後，全面禁止方言、漢文，在學校講的學生就會被罰。一名1935年出生、住在桃園的江阿嬤對孫女提起，以前日治時期在學校講台語，會被掛上「我不說方言」的牌子。

江阿嬤提到的這種牌子，就是沖繩使用的「方言札」，俗稱「狗牌」，因為以前的人養狗，有時會在狗的脖子掛上名牌。這個做法，一直延續到中華民國政府遷臺（照片取自台史博線上博物館），許多四、五十歲以上的台灣民眾，對於在學校講方言會被掛「狗牌」這件事都還印象深刻。

曾經在日本統治時期生活過的韓國人也曾回憶指出，那個年代在韓國的學校，一樣也有禁說韓語不然就被罰要掛上「方言札」。

進一步追查，不難發現禁止講方言、違反者會被掛狗牌的政策，居然早在十六世紀歐洲的法國，以及十九世紀的英國在威爾斯都曾經使用過。