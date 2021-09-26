大聯盟官網以「大谷翔平正在走入歷史」形容大谷近期的表現，這是因為保送（Walk）正好就是「走」的意思，沒想到大谷季末一連遇到的四壞保送差點讓他追平貝比魯斯(Babe Ruth)的紀錄。

最近4場比賽大谷翔平總計獲得13次保送（4、3、4、2），包含連續3場獲得3次保送，貝比魯斯1930年創下的紀錄就是連續4場拿到3次保送。後來洋基傳奇球星米奇曼托(Mickey Mantle)在1957年追平，至今64年沒出現這樣的人。大谷26日的比賽擊出兩支三壘打，同時獲得2次保送，畢竟大谷還是比較想打擊，否則就真的「走」出歷史紀錄了。

過去50年來，只有3位球員3場合計達到10次保送，大谷之前的兩位就是鼎鼎有名的哈波(Bryce Harper)、邦茲(Barry Bonds)。全壘打王邦茲生涯有12個球季的四壞保送位居國聯之冠，總數2558次、敬遠688次皆是史上第1，邦茲一度被認為是最容易對付的打者，因為你只要投4顆壞球保送他就好了，除非你想挨全壘打。

天使總教練麥登(Joe Maddon)說：「那些還想打季後賽的球隊不會想跟大谷對決，如果我們有完整陣容那就另當別論。事實上比起追打壞球，我更喜歡他獲得保送、盜壘，用另一種方式貢獻球隊。主要的問題仍是在於他大半個球季都缺乏保護。」

假使今天是「神鱒」卓奧特(Mike Trout)排在大谷後面，對手保送了大谷，接下來要如何對付卓奧特？但是卓奧特、阮棟(Anthony Rendon)、厄普頓(Justin Upton)本季都受傷缺陣，後面沒有強打者「保護」的結果就是導致對手可以毫無顧忌地保送大谷來減少傷害。