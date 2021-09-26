41歲大陸女星湯唯因演出《色，戒》爆紅，一舉成為國際知名演員，劇中不少破尺度的激情畫面，她都親自上陣沒用替身，為藝術犧牲的敬業態度令人折服，不過她一度遭大陸封殺，更因此和男友分手，但她沒因此喪志，反而靠著精湛演技，晉升A咖演員。

湯唯在《色，戒》中全裸上陣，和梁朝偉有尺度之大的激情床戲，至今仍讓不少影迷津津樂道，不過當時有男朋友的她，最後卻沒用替身，「真槍實彈」上陣，不過她選擇為藝術犧牲的決定，也讓她丟了戀情。

當時湯唯在拍《色，戒》時，正和《慶餘年》中飾演王啟年的男星田雨交往，兩人感情很好，被外界視為是金童玉女，且都把彼此當成未來結婚對象，但田雨卻不能接受湯唯的大尺度床戲。

湯唯和田雨(左圖)分手，最後情歸韓籍導演金泰勇。(圖／翻攝自微博、本報系資料照)

他告訴湯唯同樣是演員，可以理解為藝術犧牲，但身為男朋友，他接受不了，因此下最後通牒，給她2個選擇，「如果妳執意拍，我們只能分手」，而最後湯唯仍舊選擇藝術。

而湯唯雖然因為《色，戒》爆紅，卻失去男朋友，還被大陸封殺，但李安鼓勵她「不論在順境、逆境，始終要保持平常心」，因次她趁這段時間到英國遊學，學習舞台劇與加強英文能力，之後轉入香港電影圈，和張學友合拍電影《月滿軒尼詩》。

同年再把演藝觸角擴及南韓，和玄彬共同主演韓國電影《晚秋》，成為首位獲得百想藝術大賞「映畫部門最優秀女子演技獎」的女演員，之後和《晚秋》的韓籍導演金泰勇從朋友升格戀人，交往近1年決定結婚，並育有一女，近日她替知名美妝品牌代言，唯美的廣告大片絲毫看不出年紀，令人驚艷不已。