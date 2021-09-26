華山教育農園風景令人心曠神怡。（周麗蘭攝）

華山教育農園的宿舍大幅整修，寢具都換新，加了床簾。（周麗蘭攝）

上下舖床位也很優質。（周麗蘭攝）

雲林縣華山教育農園位於海拔700公尺的山上，附近有多個登山步道可挑戰腳力。（周麗蘭攝）

古坑鄉華山教育農園有80個床位，是雲林縣府興建的3大教育農園之一，雲林縣府去年挹注600多萬元大改造，客房煥然一新，本學年起開放全縣高三生優先使用1次，採班級團進團出方式，凝聚班級向心力及家鄉的回憶。

華山教育農園位於海拔700公尺山上，有大型會議室、餐廳、80個上下舖的床位，附近有多個登山步道，適合教育訓練團體住宿，自1996年啟用以來，設備維持原狀，無法符合現代客人，近年只有少數背包客和營隊入住。

雲林縣教育處去年編列600萬元預算委託樟湖生態國中小整修，使之成為適合山林課程的教育場所。宿舍與客房部分，保留木頭床架，增加床簾、手機充電孔、閱讀燈，寢具、冷氣機、衛浴設備全面更新，媲美坊間的背包客棧。

教育處表示，華山教育農園一直有在維護，去年進行最大幅度的整修，希望結合課程設計與社區，使教育農園重新活化起來，本學年起開放全縣高三生優先使用。

縣府規畫高中職各校的成年禮或營火晚會可在華山教育農園舉行，2天1夜的套裝行程讓孩子們留下求學期間美好的回憶。全縣有22所高中職校，每一年高三生約6000人。

縣長張麗善表示，高三師生們可在2天1夜的山林時刻交流感情、分享未來的理想和抱負，隔天爬大尖山挑戰困難，通過考驗後領取成年禮，留下深刻的印象。

她說，本學期起開始接受高中職校的高三班級申請入住的目的之一希望學子們在離開家鄉求學前，記得家鄉事物與美好，逢人說得出來雲林的特色。

華山教育農園是前已故縣長廖泉裕任內興建的三大教育農園之一，其餘２座是西螺廣興教育農園及三條崙農園，但目前都作為他用。