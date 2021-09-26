大陸福建一間派出所日前接獲報案，一名12歲女童聲稱自己被關在小黑屋中，警方擔心是綁架案，立刻派員搜索，不過調查卻發現女童說謊，她只是外出撿空瓶子、害怕被罵，經過詢問才得知，原來她想賣瓶子賺錢，把爸爸給「買」回來。

綜合陸媒報導，福建省莆田市一間派出所日前接獲報案，一名媽媽稱12歲女兒打電話向她求救，說自己被關在一間小黑屋中，讓警方相當擔心，懷疑是一起綁架案，經過4個小時的搜查後，終於找到女童，不過卻沒有發現綁架犯，媽媽和警方不斷詢問之下，她才終於支支吾吾地說出真相。

女童表示自己只是外出撿空瓶子，但擔心媽媽會罵她，所以才打電話假裝被關起來，員警聽完以後感到不解，進一步詢問女童為何要撿空瓶子，她回答：「媽媽說等我賺夠了500元（人民幣，約新台幣2145元），就能見到爸爸了」，一邊說還一邊拿出放在口袋中的鈔票，自豪地表示已經賺到30多塊（人民幣，約新台幣128元）。

原來女童的父親在8年前因故去世，家裡剩下年邁的爺爺、媽媽還有女童及哥哥，平時都靠媽媽一個人養活全家，但收入相當微薄，每個月只有2000元（人民幣，約新台幣8583元），而女童患有先天性甲狀腺亢進，情緒容易起伏不定，因此經常問媽媽「爸爸在哪裡？」，媽媽為了安撫她才會隨口說說，沒想到女童竟真的相信，偷偷溜出門撿回收賺錢。

員警相當不捨女童的遭遇，不但自掏腰包提供買文具的錢，還幫忙到相關單位替女童一家人辦理「居民最低生活保障」，讓他們能夠領取社會福利金，也聯繫當地愛心協會，解決女童醫藥費的問題；聽到女童自從爸爸過世後，再也沒有過過生日，幾名員警還去他們家補辦慶生會，自願成為女童的「警察爸爸」，陪伴她度過最難忘的生日。