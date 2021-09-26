大陸近日發生一起「網紅私闖民宅」的離譜事件，一名女網友本月24日微博上PO文表示一名女子趁她出差時闖進她家，還在她的床上呼呼大睡，讓她氣得報警並將女子的身份及照片公開，網友一看才發現，私闖住宅的女子竟然是坐擁10萬名粉絲的正妹網紅，讓不少人大吃一驚。

大陸女網友「糖糖豆包子」在24日的微博上，PO文表示「杭州上海姐妹們，有人認識”陳大婷呢”嗎？認識的話讓她速度滾來和我道歉。不然就是馬上開始維權了！」接著再說道「我們完全不認識，還沒經過我的同意擅自闖入我家裡睡覺？要不是我家阿姨今天去打掃還發現不了你呢，臉真夠大的」，她還附上一張對話截圖以及「陳大婷呢」穿著黑色小可愛及紅色內褲半裸睡覺的照片，而目前也報警並聘請律師準備向「陳大婷呢」提告。

網友仔細一看才發現，原來糖糖豆包子口中的「陳大婷呢」就是正妹網紅陳大婷，她因經常在網路上曬出火辣好身材，以及各種吃大餐、名牌包等炫富照而小有名氣。但事情爆發後，陳大婷在隔日發文解釋，自己不是無端闖入而是她好兄弟讓她住的房子，她的好兄弟就是糖糖豆包子的前男友，她並不知道他們之間發生什麼糾葛，但不斷強調自己是有頭有臉的人，也有錢住飯店不需要搞這一齣。

女網友貼出網紅陳大婷私自闖入她家，並睡在她床上的照片，以及兩人的對話截圖。（圖／微博@糖糖豆包子）

但糖糖豆包子不滿被陳大婷抹黑，再度發文強調先前曾找陳大婷私下談過，但對方態度惡劣還將她封鎖，她只好將誇張行徑公諸於世。陳大婷隨後又再度發文澄清，自己是從糖糖豆包子的前男友那得知對方有房子要轉租，她只是先去試住沒想到卻被打掃阿姨拍下還被當賊，讓她相當委屈。

陳大婷甚至不忘PO出在住所找到糖糖豆包子所服用的抗憂鬱症藥，表示「她都每天吃藥的，是真的有精神病」，沒想到卻因此引來更多網友批評，認為「人家東西都還在，你就去試住？真是神邏輯」、「睡了一晚連這種小東西都拍了，可能也已經自拍了1萬張照片分3年份發出來」、「我暈，非法入侵還亂動他人財務，可以直接起訴耶」、「試睡不知道家裡有人怎麼還知道拍藥呢？她不有病誰有病」。目前整起案件還在進行調查，但網路上已掀起雙方論戰。