中國國民黨新出爐的黨主席朱立倫26日展開謝票之旅，當天桃竹苗走透透，朱立倫笑稱桃竹苗本一家，他來就是回家了，他也發出召集令，希望找回失聯黨員、吸引更多人加入，從基層草根出發，擦亮國民黨這塊招牌。此外，針對竹竹合併議題，朱立倫則批新竹市長林智堅在桃園踢到鐵板，才回到新竹推出這項非常粗暴急就章的竹竹合併作法。

朱立倫第3站到新竹市議會，他表示選完黨主席就是團結的開始，不分深藍淺藍，大家都是正藍，他要民進黨不要再見縫插針，國民黨一切的目標就是要對抗、戰勝民進黨，他也提醒黨內同志，如今有非常多失聯黨員，至少1、20萬人，他希望把這些曾經加入國民黨這個大家庭的人，通通找回來。

近日熱議的竹竹合併議題，朱立倫也指出，國民黨地方民到從竹縣到竹市，都堅決反對這項粗暴而急就章的規畫，只為了林智堅一個人的政治企圖，尤其林智堅在桃園踢到鐵板後，就回到新竹提出竹竹合併。朱立倫表示，如果要合併升格，就應該竹竹苗做好完整規畫升格至第七都，若單獨竹竹合併，怎麼對得起彰化跟人口超過百萬的縣市？

朱立倫當選新任主席後，中共總書記習近平在26日上午發出賀電，但遭到綠營批評習近平是為國家謀統一，如今國民黨路線是否又傾中？朱立倫解釋，整個賀電的內容就是九二共識、反對台獨，他的回電也相同立場，更要求同尊異，民進黨逢中必反，他則要重新建立兩岸溝通管道，另外還要設立駐美代表處，取得國際對國民黨的認同與尊重。

朱立倫雖獲得多數國民黨員支持，但在新竹市得票數小輸張亞中，是否會擔心藍營分化？朱立倫表示，投票結束就是團結的開始，每一位投的票都是投給中國國民黨，不分深藍淺藍，每一位都是黨內同志。至於何時展開主席交接？朱立倫表示這兩天會找江啟臣主席好好談談，相信一定會順利把黨務交接。