南投縣草屯鎮清潔隊垃圾場，25日深夜22時30分，突然起火燃燒，南投縣消防局接獲民眾報案，立即出動各消防分隊，調派水箱車布水線灌救，經4個多小時火勢熄滅，26日上午交由草屯鎮公所清潔隊監控，這場火災是否人為引發火災，消防局表示，仍須由火調科進一步調查釐清。

南投縣消防局指出，調派各消防分隊共36人，包括，消防11人、義消25人等；另外、水箱車及消防車共6輛，現場燃燒廢棄物及垃圾，後續交由清潔隊處理。據了解，南投縣草屯鎮清潔隊垃圾場這次火災，是今年第3次起火警。

草屯鎮公所表示，該燃燒處為草屯地區的垃圾暫置場，自從之前年11月1場大火後，目前垃圾場已裝設24小時熱顯像儀，只要燃燒溫度超過50度，警報器就會發出警告聲響，當時有人聽見警報聲，因此緊急通報消防119至現場救災，所幸沒擴大燃燒面積。

草屯鎮公所說，25日深夜10點多垃圾場起火燃燒，直到26日凌晨12時17分先撲滅，但仍有濃煙不斷竄出，凌晨3點多才完全沒煙，為防止餘燼復燃，派人員持續監控。