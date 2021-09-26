新北市侯友宜今（26日）主持疫情說明會，全市新增0例確診，居家列管數55人，今天可解隔2人，目前新北市疫情近2周多為0，但也不能太輕忽疫情，侯強調，國外疫情仍嚴峻，必須要阻絕於境外、要戒慎恐懼面對疫情。

侯友宜說，新北再「＋0」是否已經非常穩定？是否都沒有問題？還是要特別提醒市民，目前警戒二級維持至10月4日，Delta印度變異株仍然肆虐，新加坡、南韓、日本甚至包含歐美都非常嚴重，必須要阻絕於境外、要戒慎恐懼。

此外，警戒二級有相關規定，還是要提醒市民，今天為周日，人潮儀表板仍然有警示，烏來、十分瀑布已經達到40％容留量，建議市民非必要不要再前往，都會隨時提醒把疫情穩穩守住，尤其面對千變萬化的病毒要學會謙卑、學習、全力以赴守好意情，台灣疫情愈趨穩定。

侯友宜表示，期盼可以長期看到「＋0」，阻絕於境外、沒有病毒再進來，口罩一定要戴好，一定要遵守相關規定。

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