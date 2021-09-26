由教育部、國立科學工藝博物館與慈濟基金會共同主辦，「憶兒時：南方童樂會」特展，即日起至12月31日止在慈濟南投聯絡處舉行。以兒童為主角，自兒童出生至小學6年級為時間的縱軸，以互動展示介紹越南、印尼、泰國、馬來西亞及柬埔寨五國的童玩、成長習俗、傳統美食及服飾，讓參觀者可以透過展示內容及相關的體驗活動，了解與探索各國的風俗及其中所蘊涵的科學意義。

南投縣副縣長陳正昇指出，南投有1萬多名新住民、新住民第2代，促進族群融合相形重要，讓民眾與新住民第2代深入了解新住民母國文化；讓縣民不用出遠門就能看展，了解新住民母國文化，促進族群融合。

陳正昇說，自921大地震後經常舉辦新住民嘉年華會活動，聊解新住民鄉愁，無法擴及更多層面，此次慈濟與科工館合作辦理此次特展，以寓教於樂的方式展現其母國童年文化，恰能與縣府互相呼應，相得益彰，也能讓民眾從多元角度了解新住民母國文化。

國立科學工藝博物館長陳訓祥表示，該特展主要是傳遞族群融合，互相尊重，共同學習的精神，藉由展覽讓民眾體驗不同文化的童趣和特色，以期增進對異國文化的尊重，疼惜新住民，達到『尊重多元、欣賞差異』和諧共榮。

特展分為「找找我在那裡？」、「成長的印記」、「甜蜜好滋味」、「『遊』你真好」、「模特兒變裝秀」等5個項目，以各國新住民的童年成長觀點展現越南、印尼、泰國、柬埔寨、馬來西亞5國的特色，透過靜態看板、模型陳設、電子互動遊戲，呈現相關的玩具、遊戲、甜點、童謠、故事與衣著、多元文化禮俗等。