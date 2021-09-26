富邦悍將原本傳出還有1名新洋砲要來台，26日副領隊沈鈺傑證實此事，但也捎來壞消息，葛雷諾（Alex Guerrero）確定今年球季不會來台，不過球隊也會持續與他保持聯繫，他本人也強烈表明希望能來台打球的意願，希望明年有機會來台為富邦效力。

沈鈺傑表示，球隊從去年起就有在觀察這名洋將，也在今年5月時已經與葛雷諾談好，球隊也已經幫他辦工作許可，沒想到剛好碰上台灣疫情大爆發，外籍人士無法來台。

沈鈺傑轉述葛雷諾的話，雖然日前中央疫情指揮中心通過中職洋將來台專案，但他認為來台後需要隔離14+7，加上自己已經1年沒有比賽，可能會需要更多調整的時間，能夠投入球隊時球季也接近尾聲，「他認為這樣對球隊來說可能比較不好，也會打亂球隊原來的佈局，所以決定今年先不來了。」

不過沈鈺傑強調，球隊會持續與葛雷諾保持聯繫，葛雷諾都一直留在經紀公司基地練習，自從雙方接觸後，他也都會每周回報自己練習的狀況會持續訓練，雖無法來台，但他會參加比賽維持狀態，「他表達非常想要來台打球的意願，雙方也都會保持聯繫，明年有機會的話，還是會邀請他來台灣。」

34歲的葛雷諾出生於古巴，2013年與道奇隊簽下小聯盟合約，隔年迎來大聯盟生涯，2017年轉戰日職加入中日龍隊，並奪下央聯全壘打王，隔年則效力巨人隊，並在2019年合約期滿後未獲續約。