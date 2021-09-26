9月25日，第三十屆時報金犢獎國際競賽大陸評審會在北京成功舉辦， 40位業界先進、學界代表及品牌方負責人參與評審，共同為華文創意甄選好作品，遴選年輕新勢力。

時報金犢獎，作為全球華人地區最具影響力的青年創意賽事在它的三十周年再創佳績，13家國際知名品牌及地方政府合作，共同發起本年度各項創意命題，總計獲得全球1410所高校、70萬青年人群的參與，去重後大陸賽區收件75173件，展示出了時報金犢獎的強大號召力，也表現出華文創意青年對金犢獎的認可及創意表達的熱情。

本次大陸評審，組委會謹慎甄選40位自業界專家群體、學界先進老師、合辦企業代表，在第三十周年，不斷展現著金犢獎追求創意、培養人才，溝通學界、業界等產學共進的理念。此次邀請到了來自北、上、廣、臺灣等華人廣告地區創意尖端先進、兩岸高校教師及本屆合作夥伴森田藥妝集團、太陽星網路科技公司、龍王食品、旺旺集團、冀台經濟文化交流協會、台南學甲慈濟宮、南寧昆侖關戰役遺址保護管理委員會、南寧昆侖關文化旅遊有限公司、永和豆漿、武漢市海峽兩岸交流促進會、拉瑞亞有限公司、掌閱科技股份有限公司、財團法人旺台兩岸互信基金會一同參與共襄盛舉，找尋優質創意！

通過兩岸連線，時報金犢獎執行長林淑黛女士邀請各界嘉賓發言，大家紛紛表達對金犢獎三十周年及未來的希冀，期待未來也一起向全世界展示我們的優秀創意，讓青年的創意種子生根發芽，充滿無限可能。

時報金犢獎執行長林淑黛女士邀請各界嘉賓發言。(圖/時報金犢獎組委會)

本年度評審現場熱度非凡，大陸賽區評審專家從40位評審委員中選出評審主席和副主席共同主持評審討論工作，現場專家評委也依次發表了自己對於好創意的標準以及心中的一把尺，共同用最專業、嚴謹的態度去回報熱情投入的學生們。

此次評審會評審團在激烈討論、表決後，從各類項評選出各項大陸等級獎。(圖/時報金犢獎組委會)

此次評審會評審團在激烈討論、表決後，從各類項評選出各項大陸等級獎，第三十屆金犢獎兩岸賽區評審也會在激烈、緊張、嚴謹的氛圍中完美落下了帷幕。

期待11月金犢創意節全球總決審，我們成都見！