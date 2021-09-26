振興五倍券昨日起開放民眾進行紙本預約，截至目前已有逾457萬人預約。不過在紙本開放預約前，網路已掀起一波收購潮。一名收購達人分享，去年收購大量的振興券後，再比較各活動檔期，就有機會用比中盤商還低的價格將商品買入，換算下來真的能省下不少錢。

一名網友日前臉書社團《《振興五倍卷》《振興卷》《消費卷》好康優惠．使用．消費．旅遊．新聞．換現金》PO文表示，去年行政院發振興三倍券，「當時我以市場最高價，收購上千份」；今年疫情嚴峻，行政院又發行振興五倍券，「準備再收購，振興大家的經濟」。

只見原PO曬出一大疊去年收購的振興三倍券，而貼文下方也有不少網友蓋起高樓留言，「高雄有人1:1收嗎？我有3份」、「台中1：1有人要收嗎？我總共有9份」、「有雲林斗六 1:1，只有一份」、「台中售4800一份」、「新北新莊賣3份，1份4900元」、「收紙本振興券，一份4500元到府收」等。

據《三立新聞》報導，一名代購達人指出，收購大量的振興券後，就會看各賣場、百貨的活動檔期，再去比較怎麼使用最便宜，價格有機會比中盤商還要低，他更透露自己買東西常常是20至30萬元起跳，若將振興券一次用完，算下來真的省下不少。