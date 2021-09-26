The Brazilian version of @007 Spectre. The criminals hijacked a helicopter and the pilot fought with them in the air.pic.twitter.com/lvgynCDdtt — Leonardo Coutinho (@lcoutinho) September 20 2021

巴西日前發生一起荒謬的劫機事件，兩名預謀劫獄的匪徒，在本月19日挾持一架準備飛往里約熱內盧的直升機，威脅機師將飛機開至當地附近的監獄，沒想到反被機師嚇得半途跳機逃亡。

綜合外媒報導，巴西一架飛往里約熱內盧的直升機，19日下午遭到兩名男子劫持，機內飛行員被劫匪要求降落在附近的監獄，以實施劫獄計畫。沒想到機師表面答應，私底下卻進行了「模擬墜機」的操作，在短時間內降低機身高度，讓劫匪誤以為直升機失去控制和動力，隨時可能發生墜機。

雖然過程中，劫匪一度痛毆機師，並且試圖將機身高度拉高，但因為「墜機」的陰影太大，嚇得兩人果斷放棄劫獄計畫，轉而要求機師將直升機降落至里約熱內盧附近的城市尼特羅伊（Niteroi），待直升機順利降落後，立即跳機逃往森林深處。

目前巴西警方已經掌握兩名劫匪的外貌特徵，正在全力緝捕中，同時也大讚機師臨危不亂的反應和高超的駕駛技術。網友們也忍不住調侃兩名劫匪，「直升機模擬墜機就讓劫匪慌了手腳」、「電影沒演過這段，難怪不知該如何反應」、「先拿到直升機駕照再劫機比較有成功的機會吧」。