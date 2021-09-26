高雄愛河23日、24日，連續兩天發現浮屍，且近日愛河河水變成如鐵鏽般的「紅褐色」，引發民眾擔心是否偷排廢水。高市府環保局解釋，愛河變色是水中「隱藻」大量繁殖導致，且並非首度發生，請民眾放心。

8月中農曆鬼月期間，愛河曾發生3天3浮屍意外，近日又發生24小時內2起溺斃事件，加上愛河河水恰巧變色，呈現如鐵鏽般的「紅褐色」，引發民眾擔憂，是否有偷排廢水狀況。

不過高雄市環保局表示，經採集水樣用顯微鏡觀察，發現是水中「隱藻」大量繁殖，才導致河水變色。研判是近日天氣不穩定，常有間歇性降雨，造成河道擾動及非點源營養鹽流入與日照充足，導致藻類增生現象。

其實這不是愛河第一次「變色」，去年7月也曾發生過隱藻大量增生，造成愛河願景橋、愛河之心等處水質變咖啡色。環保局表示，包括潮汐漲退潮、天氣炎熱及日照時間足夠等因素，均可能造成愛河顏色產生變化，但維持時間不長。

其中藻類在水域環境中扮演生產者角色，當單一藻類大量繁殖時，愛河河水的顏色就會隨著不同藻類產生的色素而出現不同的顏色。環保局已於愛河沿岸設置6處解說看板，提供相關資訊讓市民朋友了解愛河變色的原因。