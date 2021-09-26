台北市內湖區文德路捷運站日前發生1起皮夾竊案，遺失者是1名周姓女直播主，當 時她蹲在路邊等車，此時1名行跡鬼祟的男子疑似看到她的皮夾從口袋滑落，就開始在該路段不斷徘徊、假裝用手機，等到她坐車離開後，男子才走到原處將錢包踢到角落再撿起，過程耗時10多分鐘。

該直播主在臉書「爆料公社公開版」發表1則影片，影片中她先是蹲在路邊滑手機，疑似就在這時口袋的皮夾掉落，而當時1名男子路過她後就不斷在她附近徘迴，等到她坐上友人的車後，男子才走到原處將掉落的皮夾踢到角落，在東張西望一番後才將皮夾撿走。

1名行跡鬼祟的男子疑似看到她的皮夾從口袋滑落，就開始在該路段不斷徘徊、假裝用手機，等到她坐車離開後，男子才走到原處將錢包踢到角落再撿起。（翻攝自臉書「爆料公社公開版」）

該直播主事後後找不到皮夾，才回到等車現場找尋，最後向內湖分局文德所報案，警方調閱監視器後即發現該男子相當可疑，果然男子在原處徘迴近10分鐘後才下手撿起；該直播主說，皮夾裡面有5000元，還有其他證件、卡片等，花了許多時間停卡、補辦。

該直播主在臉書PO文怒批男子「侵佔，刻意演戲，並非告知本人」，並說就當做中秋節做個公益吧，希望此人不是累犯者，請居住內湖鄰近店家和路人注意一下；網友則留言說，「這男的好鬼祟，踢錢包也太可惡」、「整整等了10分鐘才去撿，真有耐心哈哈」。據悉內湖警方今（26日）宣告已約談男子到案，全案朝侵占罪偵辦。