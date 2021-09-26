針對新北市個案（案16286）曾到北市SOGO忠孝館，北市衛生局專委歐佳齡今表示，目前有17人PCR陰性，15人自行做快篩陰性，另外有31人安排明天辦理採檢。

歐佳齡說明，今北市新增4例境外移入，皆是由緬甸入境，從機場入境入住檢疫所，檢疫陽性後進入醫院治療，有一位個案家人確診，另外一位的家人有失去嗅覺狀況但未就醫，可能在緬甸有感染過，目前在醫院治療，其他相關判定，與中央了解後一起對外說明。

對於新北市個案（案16286）曾到北市SOGO忠孝館，歐佳齡表示，已通知相關足跡重疊者，並做精準疫調匡列，請民眾配合採檢，其中目前有17人PCR陰性，15人自行做快篩陰性，另外有31人安排明天辦理採檢。

歐佳齡指出，北市上週只有1例本土病例，在北投區，且是居家隔離期滿前採檢，其他都是境外移入個案，北市7處免費篩檢站，篩檢992人結果都是陰性，近三週來每周本土病例都沒超過三例，上週只有一例。