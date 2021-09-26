桃園市長鄭文燦到石門水庫搭遊艇宣傳桃園觀光振興。（呂筱蟬攝）

新冠肺炎本土疫情趨緩，桃園市政府推動旅遊振興暖身計畫，市長鄭文燦25日走訪石門水庫體驗觀光遊艇，也到訪龍潭大池踩天鵝船，大力宣傳團體旅遊到桃園的補助及景點買1送1方案等。

鄭文燦表示，在疫後推動旅遊振興計畫，目前進行當中有相糾來桃園專案，團客住宿一晚補助700元，目前已經出了500團，還會視情況調整額度，希望更多人來桃園體驗旅遊風光。另外旅行社推出主題路線，要讓民眾票選可以免費體驗，還有景點買1送1券等，石門水庫遊艇業者也推出船票買1送1，民眾可搭遊艇體驗溪口台、薑母島，旅遊振興會持續到10月，緊接著民眾領到五倍券後可以繼續來桃園旅遊、消費。

觀光旅遊局指出，石門水庫正值豐水期，湖光山景不輸峽灣勝景，配合旅遊振興方案，遊艇公會推出4條買1送1路線，民眾可分別自大壩或阿姆坪碼頭登船，一路往大漢溪上游前進，經石秀灣、情人島、薑母島到新溪口吊橋，感受石門水庫藍色公路風情。另外，龍潭大池也推廣水域活動，持桃園景點買1送1券租天鵝船遊湖，租1船也送1船，適合闔家雙船賞景同遊，遊湖後還可走訪龍元宮商圈，享用在地客家美食。

觀旅局也舉辦「桃園金牌好遊，免費遊程送你玩」徵選活動，分為「青春品味」、「樂活慢遊」、「親子同遊」三大主題遊程，邀請旅行社業者規畫並開放民眾票選，預計10月15日選出「桃園金牌好遊獎」，屆時將補助每條路線10萬元，另參與票選的民眾則可以免費參加獲選遊程。