國民黨兩岸論述 民進黨：與民意嚴重悖離。民進黨提供

中共總書記習近平發電文，祝賀朱立倫當選國民黨主席。民進黨中國部副主任林琮盛今天表示，朱立倫回覆習近平的電文中，把兩岸關係緊繃的過錯全歸咎民進黨，全面呼應中共的說法，與台灣主流民意相悖離，令人失望。

民進黨中國部今天舉辦第三場「國安與兩岸情勢」系列座談會，主題為「台灣民意變化、政黨競爭與兩岸關係」，由林琮盛主持，並邀請立法委員暨國際部主任羅致政、師大政治研究所教授范世平與政治大學選舉研究中心主任蔡佳泓等人對談。

林琮盛表示，從國民黨主席當選人朱立倫回覆習近平的電文中，再度看到國民黨宛如好學生一般不加思考、照稿答覆中共「九二共識」、「反對台獨」試卷，把兩岸關係緊繃的過錯全歸咎民進黨，全面呼應中共的說法，與台灣主流民意相悖離，令人失望。

林琮盛也提出近期多項民調數據，強調「台灣認同」與「對中無感或反感」已是當前台灣主流民意。在兩黨競爭下，大黨應朝向中間路線修正，如民進黨1999年提出的「台灣前途決議文」，不僅認同中華民國，也認為台灣就是中華民國，中華民國就是台灣。

然而他說，我們卻看到國民黨主席選舉過程中，許多言論都與主流民意背道而馳、向深藍意識形態靠攏。國民黨未能尊重、認知台灣主流民意，相當可惜。

蔡佳泓則從歷年政大選研中心民調數據比較年輕民眾與其他年齡層民眾對於民族認同、兩岸與美中關係之看法，同樣發現自2008年開始，年輕民眾認同自己是台灣人、贊成台灣獨立的比例已超過全體認同觀點的比例；到了2020年，已接近八成年輕民眾認同自己是台灣人、五成年輕人贊成獨立或盡快獨立。

蔡佳泓指出，年輕世代多支持台灣獨立與台灣認同，面對美中關係也能客觀務實看待。近四成年輕民眾認同中國在亞洲有非常大的影響力，但當被詢及台灣應與美國或中國保持良好關係以發展經濟或國家安全時，民眾卻多選擇美國。

他說，由民調數據顯見，年輕民眾並不否認中國的強大，但更認為這是威脅而非機會；下個世代經濟與國家安全的選項，美國相對於中國而言，對台灣更為重要。

羅致政也批評國民黨「期待」習近平賀電是相當奇怪的心態，認為對於世界各民主政黨而言，這反而是「燙手山芋」。羅致政強調，國民黨回覆習近平的電文，是用「申論題」的方式，企圖用含糊包裝的語言回應中共出的「簡答題」。然而，攸關台灣主權議題的表態，不能容許模糊空間存在，也不應與台灣主流民意相悖離。