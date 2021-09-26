花蓮縣75歲以上、原住民65歲以上長者，明天全縣同步開始施打莫德納疫苗第二劑。（花蓮縣政府提供／王志偉花蓮傳真）

考量長者為感染新冠肺炎後重症或死亡的高風險族群，花蓮縣規劃75歲（原民65歲）以上長者接種莫德納疫苗第二劑，將於明（27）日起一連4天在全縣13鄉鎮市同步開打，縣府造冊通知施打，提醒收到藍色通知單的長輩，記得攜帶莫德納疫苗第二劑接種通知單、黃卡、健保卡及身份證，到指定的時間及地點接種。

衛生局長朱家祥指出，依國外臨床試驗資料顯示，接種第二劑莫德納疫苗後，不良反應發生機率及嚴重度較第一劑高，建議家中有施打莫德納疫苗第二劑長輩的家人，如果時間允許，可以陪伴家中長輩前往接種疫苗，請長輩完成接種後，在接種處或附近至少留觀15分鐘，自我密切觀察15分鐘，曾因疫苗或注射發生急性過敏反應者，建議留觀至少30分鐘，以利即時處置該類急性過敏反應。

衛生局表示，75歲（原民65歲）以上長者莫德納疫苗的第二劑接種時程自9月27日至9月30日在13鄉鎮市同步不同時段開打，請長輩們務必依通知單上指定的時間及地點前往接種，並提醒鄉親遵循中央流行疫情指揮中心防疫規範，保持適當社交距離，並做好個人防疫工作。