此次創意料理比賽從食材搭配、色彩呈現到擺盤設計，都令人耳目一新。(曹婷婷攝)

此次創意料理比賽從食材搭配、色彩呈現到擺盤設計，都令人耳目一新。(曹婷婷攝)

「喜金欸！第二屆關廟三寶創意料理比賽」今天在山西宮活動中心熱鬧登場。(曹婷婷攝)

鳳梨、竹筍、關廟麵除了鳳梨苦瓜雞、冷筍等傳統吃法，還能變身提拉米蘇甜點、泰式風味餐！台南關廟青文化協會今天舉辦創意料理比賽，10組選手端出中、西、泰式料理，賞心悅目又美味，讓人驚艷！

為了協助農民推廣特色產業，關廟在地文青團體與嘉南藥理大學合辦「喜金欸！第二屆關廟三寶創意料理比賽」，本屆活動因應疫情調整，由雙人組改為單人賽，吸引10所學校參加，還有遠從恆春工商來台南參賽的學生。

一改人們過去對關廟在地三寶農特產的傳統印象，主辦單位提供關廟三寶食材及調味料，選手須在指定時間內大顯身手。當地總舖師盧仁弘、小餐桌私廚創辦人與主廚王俊之、晶華酒店的主廚賴奕丞及嘉南藥理大學觀光系陳信安老師、台南市關廟青文化協會美食組標孟瑜組長等專業人士擔任評審。

擔任評審的嘉藥觀光系陳信安老師指出，此次創意料理比賽看出選手在食材選用搭配、色彩呈現到擺盤設計，令人耳目一新，像是雪茄造型、提拉米蘇，或是跨地域如南洋風、恆春洋蔥等，讓關廟三寶印象更鮮明。

台南市關廟青文化協會許玓維執行長表示，因疫情關係，很多國內外廚藝賽都喊卡，這場比賽不只推廣關廟三寶，也提供一個平台讓同學們參賽，期待這次比賽成果能讓更多人發現關廟三寶之美，也讓未來的關廟特色風味餐更有看頭。

經過激烈評選，最後由崑山科大盧昱豪的「合進隊」勇奪第1名，恆春工商的邱定豐與仇翊恩，分居2、3名，盧彥博獲得最佳造型獎，周怡秀則拿到最佳人氣獎。抱回第一名的盧昱豪發揮巧思，結合鳳梨、提拉米蘇，製作出讓人耳目一新的創意甜點，還把台南知名炒鱔魚融入關廟三寶，作品相當吸睛，也贏得評審青睞。