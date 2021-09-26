不少人感嘆，要婆婆把媳婦當女兒看，是「不可能的任務」。一名媳婦上網抱怨，指婆婆要求她「守家規」，洗碗、打掃等家事通通都要她這個媳婦做，而小姑卻可以當「公主」，什麼都不用分攤，氣得她直呼「不要欺人太甚！」。

「什麼叫做嫁來我們家就要守我們家的家規？」，一名人妻在臉書社團《靠北婆婆2.0》發文抱怨，指婆婆所謂的家規包括「媳婦要洗衣服就要連公婆的也要順便洗」、「媳婦要準備晚餐也要順便準備公婆的份」、「媳婦要洗自己的碗也要順便洗公婆的碗」、「媳婦要打掃房間也要順便打掃公共區域」，氣得這名人妻忍不住怒罵：「那媳婦跟先生行房的時候，要不要也把公公叫進來順便來幫他服務兩下？不要欺人太甚真的！」。

而這名人妻之所以如此憤怒的原因，不單是自己要包辦家務，更多的是「不公平對待」，因為「這些，都沒女兒的事！女兒就是公主啊！哦對了，只差沒幫公主洗衣服而已！其他也是要順便幫公主服務哦！公主的碗要洗！還要準備公主的晚餐」、「只因為身為兄嫂，所以要全擔！」。

不過人妻最後表示，慶幸的是，託孩子的福，她與丈夫終於可以搬出去，不用與公婆、小姑同住了。

有網友回應：「真心覺得婚前就要協議好不同住，不然不嫁，因為不是公婆有沒有再管或干涉的問題，是大家習慣都不一樣，真心住一起久了只會打壞感情，長輩永遠都只會叨叨：我們又沒再管你們，跟我們住又沒有不好，人家都說家有一老如有一寶。…現在很多晚輩不是沒能力，都是公婆各種干涉牽制不願讓晚輩搬出去，不知道頭腦是在想什麼⋯」。

還有網友說「婆婆說，嫁過去的女兒就是要以夫家為重。不是說我們娘家叫她回家就回家… 真的覺得沒有爭氣就會被吃的死死的…婆婆的女兒常常就是回來住家裡一住就好幾個禮拜，只能就留在那當苦工伺候他們…他們女兒回來就飯來張嘴的概念，真的覺得媳婦跟女兒就是不一樣」。

「公婆沒有養育媳婦之恩，真的沒有權利指使媳婦做事，如同自己的兒子在岳父（母）家，岳父（母）不會叫他做任何事是相同的，兒子是你們養大的，別人的女兒也是父母養大的」。