穿越時空一直都是大家討論熱門議題，西班牙有一名網友自稱已經穿越至2027年，不僅分享未來的2027街景畫面已空無一人，並預言人類6年內將全數滅絕，掀起外界討論及網友追蹤，日前他再度上傳新影音，並說他是僅存活下來幸運兒之一。

據英國《每日星報》報道，哈維爾（Javier）將TikTok帳號設為「唯一的倖存者」，2月13日開始分享多則來自未來的影片，透露睡醒後居然穿越到2027年。哈維爾在9月21日最新影片中站在路口，拍下四周無人的街景並寫下「獨留世界上的第219天」，他隨後開始沿著街道步行，雖然兩旁都停滿車輛，但馬路上並無任何人類身影，公園遊樂場也沒有孩童歡鬧。

網友一看並紛紛抱持懷疑態度說，「這就是西班牙在午休時的樣子」、「如果你在未來，為何手機還能連回現在」、「要是立刻開直播我就信」。另一派則是理性推論，「難道汽車2021年就停產了？不然街上應該有更新款的車子吧」、「難道2027的西班牙街景會跟現在長一模一樣」。

另外也有專家提出以下三大質疑論點：

1.從2月13日第一個視頻開始，該帳號就一直在用片頭和音樂突出重點，製造懸念，製造空場，吸引用戶持續追蹤。

2.高頻率的影片更新，到目前為止，這個帳號已經更新了141個視頻，通常會在1～3天內更新，疑似是為了保持帳號的熱度，讓粉絲不斷增長。

3.本人持續與大家高頻率互動，哈維爾的帳號不僅會回用戶的評論，還會拍攝影音回應評論。而且我們可以看到留言內很多話題，像是事先經過「安排」的，導致用戶留言討論「手是bug，手看起來不一樣」；刻意留下線索讓大家繼續討論。