羽球世界球后戴資穎在本屆東京奧運終於圓夢，雖然差一步拿下金牌讓她自己都難免失望，但奧運銀牌入袋仍是創台灣羽球女單奧運最佳紀錄，說是「載譽返台」當之無愧，如今戴資穎尚未安排新賽程，但工作還是滿檔，她今天在社群分享工作照，超萌裝扮大反差，短短半小時就狂吸9萬讚。

戴資穎以一點小缺憾完成「奧運奪牌」夢想，即便如此，仍是穩坐世界羽球球后寶座，對於是否迎戰下一屆的巴黎奧運，小戴本月初給出答案，表示因還有3年才辦奧運，時間有點長，再度征戰奧運的事情不急著決定，會先專注於年底的世錦賽或是年終賽等時間較近的大比賽。

近日將開打的2021蘇迪曼盃羽球混合團體錦標賽，戴資穎確定不會參加，如今雖在休養生息，但仍是有各式各樣的代言、活動等工作找上高人氣的小戴，近日她就接下高雄券代言工作，中秋連假除了陪家人之外，就是在拍宣傳廣告，且暫時褪下球場上的模樣，化身小清新。

小戴今天在IG分享了這次代言高雄券的側拍照，中長髮梳成辮，留著逆齡的妹妹頭瀏海，身上穿著淺綠、淺棕及米白交織的格子短裙套裝，外套內搭短版露肚小可愛，露出小蠻腰與美腿，整個青春俏皮超反差，少女裝扮其實也很適合小戴，眾人似乎也都這樣認為，這張側拍照短短半小時就破9萬讚，至今5小時已累積21萬讚，且許多明星如李易、袁艾菲、魏蔓都來留言，直呼小戴「超漂亮」。