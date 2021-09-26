位於宜蘭龜山島的牛奶海，因外觀呈現夢幻漸層乳白色一炮而紅，成為知名熱門景點。女星梁云菲最近前往該處度假，大膽在SUP上脫掉比基尼，畫面十分養眼。

30歲藝人梁云菲從《國光幫幫忙》出道，外型冷艷、身材惹火，被封「國光女神」，IG擁有40萬粉絲。她近期積極經營YouTube頻道，昨（25日）上傳一支名為「國王的比基尼之龜山島牛奶海」影片，透露因疫情關係取消很多旅遊計畫，直到第二級警戒後才前往宜蘭龜山島，凌晨4點就出發，幸運地欣賞到倒映著日出的牛奶海。

梁云菲戴上海女面鏡，興奮地跳進海裏潛水，還解鎖海上全裸成就，畫面中，只見她脫掉純白比基尼，趴躺在SUP立槳，大方的露出美背、蜜桃臀和細腿，更轉到正面任由空拍機盡情捕捉，尺度相當大，旁邊的船隻也以梁云菲為中心畫成一個圈，讓激起的乳白色波浪團團圍住，畫面很浪漫、唯美。

影片曝光後，吸引許多網友朝聖並留言：「名副其實牛奶海」、「噴鼻血的機會來了」、「哇噻 女神一件不留」、「想當那塊SUP」，還有人為梁云菲捏把冷汗：「我們來看看會不會是第二個黃標」對此本人激動地回應：「乾！黃標就黃標！我就是要脫光！！！！！」強調自己不愛穿衣服。