有「最正主播」封號的蔡尚樺，轉戰主持圈表現亮眼，去年更以《全民星攻略》，和曾國城一同獲得金鐘獎益智及實境節目主持人獎，而演藝事業成績漂亮的她，感情也相當得意，和台積電工程師男友穩定交往10年，她也親曝愛情長跑秘訣。

蔡尚樺和男友從大學開始交往，一路走來感情穩定，據《三立新聞》報導，蔡尚樺男友近來從新竹被調到南科上班，本來就遠距離的兩人，又相隔更遠了，但她仍堅持一周見面一次，提到愛情長跑秘訣，她笑稱：「因為男友長蠻帥的啊，我就是一個外貌協會，沒有遇過比他更帥的」。

蔡尚樺和工程師男友穩定交往10年。(圖／翻攝自蔡尚樺臉書)

而她坦言交往10年來，也有過吵架鬧分手時候，但兩人吵架不會吵隔夜，有問題就當下解決，至於何時要結婚，她表示不著急，目前先把重心放在拚事業上，「也要先過經紀人那一關」，強調不會先有後婚，會按順序來。

蔡尚樺今年將擔任金鐘56星光大道主持人，為此，她在3個禮拜內瘦了4公斤，並放話典禮那天會穿超辣，被問到男友會不會介意？她笑說：「他不會，男友喜歡分享給大家。」