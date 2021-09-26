「莫粉」引頸期盼莫德納疫苗終於來了！政府採購的108萬劑莫德納疫苗已經抵台，28日起將提供70歲以上長者接種第2劑，不過由於不少人擔心莫德納第2劑副作用強烈，仍持觀望態度，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中提醒，若有慢性病且身體情況不穩定等症狀，則建議暫緩施打。

本土又+0！疫情趨緩是否降級？ 指揮中心最新說明｜2021.09.26

指揮中心表示，9月17日到貨的108萬劑莫德納疫苗，將於28日配送到各地方衛生局，並由地方政府衛生局造冊安排至指定合約醫院或接種點方式，提供70歲以上長者，即1951年12月31日(含)前出生，及60歲以上具原住民身分對象接種第2劑，並視接種情形逐序往下接種。

由於不少人擔心接種莫德納第二劑的不良反應發生率及嚴重度較第一劑高，陳時中今(26)日在疫情記者會中回應，以國外經驗來看，第2劑mRNA疫苗確實副作用較強，但打第2劑還是能增加相對保護力，因此利大於弊，不過若有慢性病且情況不穩定，則建議暫緩施打。

發言人莊人祥表示，先前配發的32萬劑莫德納疫苗，75歲以上長者已接種十幾萬劑第2劑，28日配發108萬劑莫德納疫苗，估計可供105萬名70歲以上長者接種第2劑。指揮中心提醒長者，接種疫苗後多喝水、多休息，如有持續發燒超過48小時、嚴重過敏反應如呼吸困難、氣喘、眩暈、心跳加速、全身紅疹等不適症狀，應儘速就醫釐清病因。