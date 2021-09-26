110年全國會長盃身心障礙者輪椅舞蹈錦標賽今天在嘉義縣棒棒積木飯店舉行，來自全台各地的舞者展現精彩舞姿。（張亦惠攝）

110年全國會長盃身心障礙者輪椅舞蹈錦標賽今天在嘉義縣棒棒積木飯店舉行，來自全台各地的舞者展現精彩舞姿。（張亦惠攝）

輪椅舞蹈經過爭取2028年將納入身障奧運競賽項目，來自全台10縣市喜愛輪椅舞蹈運動的身障朋友和80多位國標舞者今天在嘉義縣棒棒積木飯店參加「110年全國會長盃身心障礙者輪椅舞蹈錦標賽」，在場加油打氣的翁章梁縣長對身障朋友的輪椅舞技讚不絕口，他鼓勵身障朋友勇敢走出來，展現自信，活出精彩，並呼籲各界給予掌聲與支持。

全國會長盃身障輪椅舞蹈錦標賽首次在嘉義縣舉辦，場中的舞者隨著音樂節奏或前或後或大旋轉，上半身又要維持曼妙的舞姿，十分不容易，雙人組則要與國標舞者搭擋，默契十足的表演讓現場觀眾大開眼界。

輪椅體育運動協會理事長蔡秀慧表示，會長盃輪椅舞蹈比賽首次於嘉義縣舉辦，感謝全國所有推廣輪椅舞蹈的協會及教練們的全力相挺，讓輪椅舞蹈能再次於南部紮根，開花結果，另外，歷經二十年的努力爭取，日前接獲通知輪椅舞蹈於2028年能納入身障奧運的參賽項目，心中喜悅難以言喻。

嘉義縣長翁章梁說，身心障礙者光要走出來已經很不容易，比賽是很專業的還要經過很多訓練，今天的選手表演得很好，因為他們的展現，希望讓更多身心障礙者勇敢地走出來，多多參與公開活動。

嘉義縣今年以「運動i台灣計畫」經費補助社團法人中華民國輪椅體育運動舞蹈協會，在德家社區活動中心開設「輪椅舞蹈活力養成班」，培養身障朋友學習輪椅舞蹈風氣，藉由更多的休閒活動選擇，開拓身障朋友的視野，也讓人生充滿歡樂。