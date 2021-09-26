輪椅舞蹈經過爭取2028年將納入身障奧運競賽項目，來自全台10縣市喜愛輪椅舞蹈運動的身障朋友和80多位國標舞者今天在嘉義縣棒棒積木飯店參加「110年全國會長盃身心障礙者輪椅舞蹈錦標賽」，在場加油打氣的翁章梁縣長對身障朋友的輪椅舞技讚不絕口，他鼓勵身障朋友勇敢走出來，展現自信，活出精彩，並呼籲各界給予掌聲與支持。
全國會長盃身障輪椅舞蹈錦標賽首次在嘉義縣舉辦，場中的舞者隨著音樂節奏或前或後或大旋轉，上半身又要維持曼妙的舞姿，十分不容易，雙人組則要與國標舞者搭擋，默契十足的表演讓現場觀眾大開眼界。
輪椅體育運動協會理事長蔡秀慧表示，會長盃輪椅舞蹈比賽首次於嘉義縣舉辦，感謝全國所有推廣輪椅舞蹈的協會及教練們的全力相挺，讓輪椅舞蹈能再次於南部紮根，開花結果，另外，歷經二十年的努力爭取，日前接獲通知輪椅舞蹈於2028年能納入身障奧運的參賽項目，心中喜悅難以言喻。
嘉義縣長翁章梁說，身心障礙者光要走出來已經很不容易，比賽是很專業的還要經過很多訓練，今天的選手表演得很好，因為他們的展現，希望讓更多身心障礙者勇敢地走出來，多多參與公開活動。
嘉義縣今年以「運動i台灣計畫」經費補助社團法人中華民國輪椅體育運動舞蹈協會，在德家社區活動中心開設「輪椅舞蹈活力養成班」，培養身障朋友學習輪椅舞蹈風氣，藉由更多的休閒活動選擇，開拓身障朋友的視野，也讓人生充滿歡樂。
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