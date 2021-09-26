梧棲頂寮里文化廣場再添海洋新意象，大鯊魚、大海龜、大章魚等立體設施栩栩如生。（陳淑娥攝）

梧棲頂寮里文化廣場再添海洋新意象，大鯊魚、大海龜、大章魚等立體設施栩栩如生。（陳淑娥攝）

梧棲頂寮里文化廣場再添海洋新意象，大鯊魚、大海龜、大章魚等立體設施栩栩如生。（陳淑娥攝）

台中市梧棲頂寮里文化廣場再添海洋新意象，大鯊魚、大海龜、大章魚等立體設施栩栩如生，26日舉行設施完成誌慶，現場熱鬧滾滾。梧棲區長溫國宏等人認為該意象反映出頂寮里人文景觀特色，營造社區特色，成為鮮艷美麗的展場。

頂寮里文化廣場上午舉行新增大鯊魚、大海龜、大章魚等意象彩繪設施完成誌慶，梧棲區長溫國宏、頂寮里里長鐘金水、頂寮里社區發展協會理事長林鍚植等人都來參加，現場有社區百歲關節功，媽媽晨舞、有氧繫鼓、國樂團、合唱團等才藝表演，場面熱鬧。

鐘金水表示，頂寮文化廣場新意象景點彩繪設施，包括三Ｄ海洋元素地景彩繪、頂寮ㄟ廊意象廊道，以編織繩網作為頂篷，結合海洋生物造型鋼板，呈現出漁業豐收的美麗景致。另外，兩側鋼骨架傾斜旋轉的造型，彷彿走入時光長廊，搭配漁村諺語陶板，三十面故事彩繪迴廊，呈現早期頂寮人的生活細節，深入體驗漁村文化。

整個文化廣場最受矚目的是大鯊魚，甚至是擺出被大鯊魚咬住姿勢，相當逗趣，已成為海線旅遊打卡景點。

頂寮里文化廣場為在地居民主要休憩活動聚集區域，近年來在當地里長鐘金水積極爭取相關建設，融入地方傳統文化，在地耆老巧思及濃厚的漁業精神，將活動中心周遭公園逐步打造成富涵文化教育意義及觀光熱點的海線新星，吸引許多外地遊客造訪。