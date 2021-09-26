南韓團體ASTRO成員車銀優擁有183公分的高挑身材、出眾外貌，被譽為「臉蛋天才」，在Instagram上有2000多萬個追蹤者，偶像出道5年的他，近期以現金49億韓元（約台幣11億），購入首爾江南區清潭洞「Bill Polaris」的頂樓豪宅，被網友熱議。

但車銀優能夠年紀輕輕就成為億萬富翁，背後其實付出許多努力，像是日以繼夜的同時接下拍戲、演唱會、上節目主持等通告，可以說是爆肝行程換來的成果。

除了財力驚人備受討論，車銀優卸妝後的真實臉蛋也是網友熱議話題，之前他曾拍攝自己下戲後的花絮，短短10分鐘的影片，迄今已經累積了600多萬次觀看數，許多人都被他私下單純的萌樣圈粉，其中他在影片中卸妝後真實素顏的樣貌，更是讓韓網震驚不已。

只見上妝狀態的車銀優臉色充滿光澤、眉毛也相當濃密，而他綁著蘋果頭略顯俏皮的模樣，絲毫不減帥氣，下一秒彩妝師為他抹上卸妝乳，將卸妝棉用力往他臉上又揉又抹，完全不手軟的卸掉妝容。

沒想到卸妝後的車銀優除了眉毛略顯淡了一點，其它像是炯炯有神的眼睛，以及充滿光澤的嫩白膚色完全沒有差異，讓人感到衝擊，許多人網友笑說「這是高難度的大家來找碴嗎」、「車銀優化妝的意義是什麼...」、「太浪費化妝品了」、「我看了他的籃球綜藝節目，覺得他流汗後脫妝的樣子更帥」，儼然名副其實的高富帥。