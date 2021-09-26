對於近日「塔綠班」的字眼爆紅，前民進黨立委郭正亮認為，「塔綠班」的意思就是覺得「你霸凌別人」，為什麼不去想這個字為什麼流行？就是因為有太多決策都是自己一意孤行，「容忍度越來越低」，「氛圍真的不一樣」！

郭正亮今（26）日在《新聞大白話》指出，阿扁執政時代，民進黨在立法院不是多數，或多或少都要跟國民黨協商。但民進黨執政5年，都是一黨獨大，控制立法院與行政權，一開始也沒這麼嚴重，久而久之，「我就是要這樣，不然你要怎樣？」

郭正亮舉例，對言論自由的容忍，TVBS那個時候是每天罵阿扁，阿扁也沒有關電視台。否則川普也可以關掉CNN！川普也可以找紐約時報麻煩。

「我的感覺就是容忍度越來越低」，郭正亮直言，譬如關電視台，阿扁就是不願意關TVBS；第二個就是會去告記者，陳水扁很少告記者。

他認為，塔綠班又是一個事例。阿扁以前被多少字眼污辱、抹黑，也不會針對這種字眼去..譬如黨中央還要開記者會，說這個是「濫用言論自由」，陳水扁不會講這種話！

主持人問，「如果說你是塔綠班，可以接受嗎？」郭正亮坦言，「當然不接受！可是不表示我要告你，或是說你濫用言論自由」。他提到，柯文哲也被說是「檳榔」，馬英九也被說是「馬統」，有告人嗎？沒有嘛！

郭正亮分析，政治有時候互相揶揄、諷刺，只是要反應出那個現象，「塔綠班」的意思就是覺得「你霸凌別人」，為什麼不去想這個字為什麼流行？就是因為有太多決策都是自己一意孤行，譬如疫苗講了多少次，陳時中到現在不承認3+11是破口，有太多類似的事情。

郭正亮強調，他從扁時代開始當立委，「氛圍真的不一樣」！