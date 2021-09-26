2021中關村論壇開幕式在24日晚正式拉開序幕。大陸疾控中心主任高福25日在論壇上表示，新冠病毒雖然已進行多次變種，但很明顯疫苗能夠提供基礎免疫，在防重症、防死亡有明顯效果，民眾需要對疫苗要有信心，確保所有國家都能獲得和大規模使用新冠疫苗，這是防止該病毒在全世界傳播的一項重要戰略。

大陸疾控中心免疫規劃中心主任尹遵棟25日也在中關村論壇表示，截至今年9月21日，全球共有315個候選新冠疫苗在研發，其中194個處於臨床前期，121個處於臨床試驗中，這些研發疫苗中有46個已經完成或處於臨床Ⅲ期。當前，可以展開第三劑疫苗加強接種，而全人群展開加強免疫還待進一步研究。

尹遵棟披露，大陸新冠疫苗5條技術路線，有10個產品正在海外進行Ⅲ期臨床試驗。在保護效果方面，智利約1020萬16歲以上人群在接種北京科興兩劑次14天後，對感染的保護效果達到65.9％，對住院的保護效果為87.5％，對重症需要進入ICU的保護效果為90.3％，對死亡的保護效果為86.3％。巴西醫務人員接種至少1劑次14天後，對預防發病的保護率為49.6％，對預防感染的保護率為35.1％。

至於是否有必要接種新冠疫苗加強第三劑疫苗？尹遵棟對此指出，WHO認為現階段展開加強免疫的證據不足，加強免疫的需求和時機，將根據同種技術平台、不同種技術平台疫苗以及新變異株疫苗進行加強免疫的證據來評估確定。大陸對新冠疫苗加強免疫的考慮是，在完成免疫程序6個月後，可以展開加強接種，全人群開展加強免疫還待進一步研究，需根據疫情的情況做綜合研判。

高福表示，新冠病毒雖然已進行多次變種，但很明顯疫苗能夠提供基礎免疫，能夠減輕疾病負擔。疫苗在防感染上差了一點，防發病上又差了一點，防傳播也不能防住全部，但在防重症、防死亡有明顯效果，因此，需要對疫苗要有信心。接下來，要確保所有國家都能獲得和大規模使用新冠疫苗，以團結一致對付新冠大流行，這是防止該病毒在全世界傳播的一項重要戰略。