有些感情看起來沒有任何希望，卻依然有人願意堅持努力下去，星座運勢網站「星座巫師」分析，雙子座、巨蟹座、射手座、摩羯座面對愛情時非常死心眼，認定一個人就會固執到底，遇到挫折也不輕易放棄。

▍1.雙子座

雙子座的性格本來就很堅強，面對想要的東西就不會輕易放棄，就算遇到再多打擊都不會退縮，他們在感情上也是如此，就算對方表現出對自己沒興趣的樣子，他們也能繼續熱烈的追求，交往時就算遇到阻礙也不會輕易分手。

▍2.巨蟹座

巨蟹座非常感性，常常被情緒帶著走，他們常常會一時衝動就失去理智，尤其談戀愛的時候這種狀況更嚴重，很容易被愛情沖昏頭，只要能和喜歡的人在一起，付出再大的代價都無所謂，除非真的碰壁，完全沒有任何退路，否則他們絕對不會回頭。

▍3.射手座

射手座愛好自由，彷彿不在乎愛情，其實他們渴望遇到心靈相通的真愛，如果伴侶和自己擁有一樣的價值觀，兩人能一起體會生活中的各種快樂和新鮮事，他們會感到非常滿足，如果遇到理想中的對象，他們就不會輕易放棄，除非有完全無法克服的障礙，否則他們就會堅持到底。

▍4.摩羯座

摩羯座處世態度比較樂觀，就算遇到困難還是會抱著一絲希望，只要獲得一點點回饋就能讓他們苦撐下去，在感情中也是如此，就算對方表現出無情冷淡的態度，只要偶爾給他們一個微笑或問候，就能讓他們重燃希望，除非對方不再與自己有任何交集，才會讓他們意識到真相。