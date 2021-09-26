中國國民黨新任主席朱立倫26日展開桃竹苗謝票之旅，針對竹竹合併議題，朱立倫認為新竹市長林智堅全為了個人政治想修法量身訂做，他認為此舉不僅粗暴，完全是搞小動作的行為，竹竹苗合併為第七都才是有遠見，全黨也支持朝這個方向發展。對此林智堅則回應，新竹縣市有近6成民意支持大新竹合併升格，作為最大在野黨主席，應該傾聽民意。

朱立倫在新竹市議會時表示，國民黨地方民代從新竹縣到竹市，都堅決反對只有竹竹合併，這是一項粗暴沒有周詳的規畫，只為了林智堅一個人的政治企圖，他希望若合併升格，就要對竹竹苗做好完整規畫，升格第七都，若只想單獨竹竹合併，怎對得起彰化及其他人口超過百萬的縣市。

隨後朱立倫到苗栗縣議會時，砲火更加猛烈，痛批林智堅想去桃園踢到鐵板，回來新竹搞竹合併，又想修法量身訂做，「把我們苗栗放在哪裡？」朱立倫認為站在苗栗的立場，竹竹苗合併為第七都才是有遠見、有前景的作法，國民黨全黨也都支持這個方向，若做不到，就請林智堅不要搞小動作。

對此，林智堅回應，新竹縣市有近六成的民意支持大新竹合併升格，另有逾七成的新竹縣民和市民不支持合併納入苗栗縣。朱立倫作為台灣最大在野黨黨主席，應該傾聽民意、了解民意，而非當選之後第一天就向地方樁腳開政治支票，並且違逆大新竹的民意。他呼籲朱主席順應民意，讓大新竹先行升格，讓竹科更有競爭力。