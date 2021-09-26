立法院新會期將審議明年度預算，國民黨立院黨團日前批評，民進黨蔡英文政府，一再宣稱執政後每年中央政府預算持續賸餘，但事實是5年多下來，已前後舉債編列2兆元特別預算，債留子孫。北市議員王鴻薇26日發臉書怒酸，以全台2300萬人來說，大概幫每個人欠了8萬6900元，至少可買3支iPhone 13了。

王鴻薇表示，蔡政府執政不到6年，已幫國人舉借債務近2兆元，每人負債近9萬元，過去國民黨執政時，民進黨整天批評舉債是「債留子孫」，而如今蔡英文總統舉債已要超越前總統馬英九政府時期。

王鴻薇說，蔡政府幾乎已將特別預算編列常態化，高達1兆2787億元，成為史上利用特別預算舉債金額最高的政府，用特別預算來編，就可規避公共債務法的限制，包括「前瞻」、新型F16戰機採購，都是用相同的手法。

「民進黨一再打臉過去的自己！」王鴻薇痛批，舉債建設不是不行，但錢要花在刀口上，讓人民有感，但民進黨用特別預算的手段來規避監督，就如同開放萊豬用一紙行政命令完成一樣，民進黨最擅長的就是偷偷來、搞黑箱。